شركات الإتصالات اليابانيّة تدرس وقف بيع هواتف "هواوي" الصينيّة

وكالات- تدرس شركات الاتصالات الهاتفية اليابانية الكبرى وقف بيع هواتف شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية التي قررت الإدارة الأمريكية فرض حظر على تعامل الشركات الأمريكية معها، وهو ما يزيد المشاكل التي تواجهها ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم.

وذكرت شركة " إن.تي.تي .دوكومو" أكبر شركة اتصالات في اليابان إنها تدرس وقف حجز منتجات "هواوي" الجديدة، في حين قالت منافستها "كيه.دي.دي آي كورب" إنها ستؤجل طرح هاتف "هواوي" الجديد "بي 30" إلى أجل غير مسمى. كما أعلنت شركة "واي موبايل" التابعة لشركة الاتصالات العملاقة "سوفت بنك" خطوة مماثلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الخطوات تؤكد الصعوبات التي تواجهها "هواوي" التي تفوقت على "آبل" الأمريكية لتصبح ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم من حيث المبيعات، وكانت تتجه لتصبح أكبر شركة متفوقة على "سامسونج إلكترونيكس" الكورية الجنوبية.

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يذكر أن الحكومة الأمريكية تتهم الشركة الصينية بمساعدة الحكومة الصينية في التجسس على الدول الأخرى، لكنها لم تقدم أي دليل يدعم هذا الاتهام. كما تضغط واشنطن على الدول الأوروبية من أجل حظر استخدام منتجات هواوي في شبكات الجيل الخامس لاتصالات الهاتف المحمول بدعوى أن استخدام هذه المنتجات يمثل خطورة على الأمن القومي لهذه الدول.