وكالات- أعربت الأمم المتحدة مساء أمس، الثلاثاء 21 ماي 2019، عن شعورها بالارتياح إزاء الإفراج "المؤقت"، عن الخبير الأممي المنصف قرطاس، الموقوف بتونس منذ أواخر مارس.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي بنيويورك.
وقال دوغريك "علمنا أنه في وقت سابق اليوم، قامت محكمة استئناف تونسية بمراجعة القضية ضد منصف قرطاس وقررت إطلاق سراحه ونحن مرتاحون للغاية إزاء هذا التطور، ونتطلع لتأكيد إطلاق سراحه الفعلي من الاحتجاز".
وأضاف "نسعى في الوقت الحالي للحصول على مزيد من المعلومات من الحكومة التونسية، بما في ذلك فيما يتعلق بحالة الإجراءات القانونية ضد قرطاس".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تقول إنها مرتاحة للإفراج المؤقت عن موظفها في تونس المنصف قرطاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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