حفتر لماكرون: مستعد لحوار سياسي شامل.. بشرط

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، الأربعاء، أبلغ إيمانويل ماكرون أنه سيكون مستعدا لنقاش سياسي شامل عندما تكون الظروف مواتية لوقف إطلاق النار.

وقالت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، إن حفتر أكد لماكرون أنه لا هو ولا جيشه يستفيد ماليا من مبيعات النفط في شرق البلاد.

واعتبر حفتر أن شروط وقف إطلاق النار "لم

Advertisements

تكتمل بعد" في ليبيا.

لكن الإليزيه أضاف أن الرئيس الفرنسي طالب من جهته حفتر بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار "في أقرب وقت ممكن".

ولم يصرح حفتر في نهاية الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة بقليل.