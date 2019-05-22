رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء اتهام رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي له بالتورط في عملية تستر. وقال ترامب في تصريحات ألقاها بحديقة الورود بالبيت الأبيض ”أنا لا أمارس التستر“. وأضاف أنه أبلغ بيلوسي وتشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، الذي توجه إلى البيت الأبيض للاجتماع مع ترامب بشأن مشروعات البنية التحتية، إنه لا يمكنه عقد اجتماع في ظل هذه الظروف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب ردًا على اتهام بيلوسي: أنا لا أمارس التستر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.