تركيا: الاشتباكات في إدلب تجري قرب نقاطنا

أعلنت تركيا أنها لن تسحب قواتها من محافظة إدلب شمال غرب سوريا قرب حدود البلدين.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، خلال لقاء مع صحفيين من عدة وسائل إعلام في العاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء، حسبما نقلته قناة "TRT" التركية بنسختها العربية، إن بلاده تبذل جهودا كبيرة لإحلال الاستقرار في محافظة إدلب السورية التي يعيشفيها نحو 4 ملايين شخص.
واعتبر أكار أن "النظام السوري يفعل ما في وسعه من أجل إنهاء اتفاق سوتشي"، المبرم بين روسيا وتركيا في 17 سبتمبر 2018، والذي ينص على وقف إطلاق النار في إدلب.
واتهم وزير الدفاع التركي القوات السورية بقصف الأماكن
وأضاف أكار أن الاشتباكات الجارية في إدلب اقتربت من نقاط المراقبة التركية الموجودة داخل حدود المحافظة.
وأكد وزير الدفاع التركي في هذا السياق قائلا: "القوات المسلحة التركية لن تنسحب من نقاط المراقبة في إدلب بكل تأكيد".
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