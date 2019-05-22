الإفراج عن إيطالي اختطف في إدلب عام 2016

أفرج في سوريا عن الإيطالي، أليساندرو ساندريني، اليوم الأربعاء، بعد 3 سنوات على اختطافه في منطقة إدلب، وفق ما أفادت به صحيفة "لا ستامبا موندو" الإيطالية.
ولفتت الصحيفة إلى أن ساندريني، اختطفته مجموعة إرهابية مجهولة، عند الحدود بين سوريا وتركيا في عام 2016 في منطقة إدلب.
من جهة أخرى، أفادت "وكالة أنباءالشام" عبر صفحتها على "تويتر"، بأن "جهاز الشرطة التابع لحكومة الإنقاذ تمكن في الأيام الماضية، من تحرير المختطف الإيطالي أليساندرو ساندريني، وأنه تم التواصل مع الجهات المعنية لتسليمه إلى حكومة بلاده".
وساندريني (33 عاما)، عامل إيطالي، اختفى في أكتوبر 2016، بعد
وفي أغسطس عام 2018، نشرت جماعة إرهابية شريطي فيديو للياباني جامبي ياسودا وهو صحفي مستقل، أفرج عنه لاحقا، والإيطالي أليساندرو ساندريني، فيما لم يحدد موقع "سايت" الأمريكي، المتخصص بالجماعات الإرهابية، اسم الجماعة التي نشرت الشريطين.
جدير بالذكر أنه في أبريل الماضي، تسلمت إيطاليا مواطنا يدعى، سيرجيو زانوتي، كان مختطفا في سوريا منذ ثلاثة سنوات كرهينة على يد مجموعات مسلحة لم تحدد هويتها.
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