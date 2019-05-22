الملك عبدالله الثاني يؤكد الوقوف بجانب الإمارات

أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني يؤكد وقوف الأردن إلى جانب الإمارات في مواجهة أي تحد يستهدف أمنها واستقرارها، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز عربية أي تحد يستهدف أمنها واستقرارها، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز عربيةفى خبر عاجل لها. وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات ولي عهد أبوظبي والعاهل الأردني ستقوم وحدات من القوات المسلحة في البلدين بتدريبات مشتركة في دولة الإمارات.

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