ملك البحرين يصادق على قانون يجرم "تبرير الأعمال الإرهابية"

صادق عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى، على قانون رقم 8 لسنة 2019، الخاص بتعديل المادة 11 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اليوم الأربعاء، إنه تم استبدال نص المادة 11 من القانون على النحو التالي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على
كما تضمن التعديل أيضا أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على
وكانت العقوبة تشمل قبل التعديل الترويج للأعمال الإرهابية فقط.
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