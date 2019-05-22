تصعيد اقتحامات "الأقصى".. و"السلطة" تحذر

عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي (رام الله، غزة)

اقتحم 54 مستوطنا، وعنصران من الاستخبارات الإسرائيلية، و12 شرطيا، أمس، المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الشرطة الخاصة، وذلك وسط رفض المعتكفين داخل المسجد كل المحاولات الهادفة لإخراجهم بالقوة. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد، علما أن عددا كبيرا من المصلين تواجدوا داخله للتعبد خلال شهر رمضان، وتحدوا إجراءات الشرطة لإخراجهم بالقوة، وقالوا في رسالة «إن الشرطة ما زالت تفرض حالة الإذلال على المسجد عبر سعيها المتكرر لإخراج المعتكفين منه بالقوة»، وأضافوا: «تمكن بعض المرابطين من الاعتكاف داخل المسجد وكسروا قرار الشرطة، وهذا دليل على أننا بحاجة إلى ثبات على موقف لكسر قرار الشرطة بمنع الاعتكاف».

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الاعتداء على المعتكفين في المسجد الأقصى من قبل سلطات الاحتلال وأذرعها، تصعيد خطير، وتدخل يهودي سافر في الدين الإسلامي. وقالت في بيان إن هذا التصعيد يبعث برسائل خطيرة جداً حول المكان، تنذر بأن الأقصى لن يبقى مكاناً مقدساً لعبادة المسلمين، وإنما يتحول بالتدريج وبشكل عملي إلى مكان لعبادة اليهود، ويهدد بنقل الصراع إلى مربعات دينية خطيرة. وطالبت الأمتين العربية والإسلامية بصحوة حقيقية لحماية الحرم القدسي الشريف، وقبل أن تقدم سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية، وما يسمى بـ (اتحاد منظمات المعبد) على تدميره لتحقيق غاياتها في بناء الهيكل المزعوم». وتساءلت :» إذا كان الاعتداء على الأقصى بجميع مدلولاته ومعانيه، لا يحرك ساكنا، فما هو المطلوب أن يحدث لتحقيق مثل هذه الصحوة؟».

وأشارت إلى تصعيد سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية الهادفة لاستكمال تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف لتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً. ولفتت إلى الدعوات لزيادة أعداد المقتحمين من المتدينين اليهود، وتوسيع دائرة المشاركين في هذه الاقتحامات، لتغطي أعضاء الكنيست، والطلبة، والحاخامات، والنساء، والجنود، ومؤسسات الحركة الاستيطانية وغيرهم، لتشمل فئات عادية من طبقات المجتمع الإسرائيلي. ونوهت بـ»الحرب المفتوحة على الأوقاف الإسلامية ومحاولة انتزاع صلاحياتها ودورها في إدارة المقدسات والحرم القدسي الشريف عبر سلسلة قرارات واعتقالات وإبعادات وتضييقات يومية بحقها، ومحاولات تفريغ الأقصى من المسلمين وحرمانهم من الوصول إليه والصلاة فيه، وصولا إلى التدخل السافر في حرية المسلمين في أداء صلواتهم وواجباتهم الدينية في أركانه المختلفة، وبشكل خاص في شهر رمضان الفضيل، وهو ما يظهر جلياً هذه الأيام من خلال الاعتداءات المتكررة على المعتكفين داخل المسجد وإخراجهم بالقوة واعتقال بعضهم».

وأعلن جيش الاحتلال أن قواته اعتقلت 13 فلسطينيا بالضفة الغربية، كما أصابت شخصا للاشتباه في محاولته إلقاء زجاجة حارقة. وداهم عناصر من شرطة الاحتلال مسجد صرفند الواقع على الساحل قرب قرية الفريديس بالداخل الفلسطيني المحتل مساء الثلاثاء، وصادروا الأغراض التي يستخدمها المصلون يومياً أثناء أدائهم الصلوات على مسطبة المسجد. في وقت تصدى العديد من أهالي مدينة اللد في الداخل الفلسطيني لمحاولات شرطة الاحتلال إسكات صوت الأذان في مساجد المدينة خلال شهر رمضان، وذلك بطلب من المجموعات الاستيطانية المسماة «النواة التوراتية» التي تنشط بدعم من البلدية.

وفي قطاع غزة، أطلقت البحرية الإسرائيلية صباح أمس النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر. وأكدت «لجان الصيادين ، في تصريح صحفي بثه «المركز الفلسطيني للإعلام» أن بحرية الاحتلال جددت عمليات إطلاق النار تجاه مراكب الصيادين غرب منطقة بيت لاهيا، على بعد أربعة أميال بحري. وأشارت إلى تمركز زوارق الاحتلال الحربية على بعد 12 ميلا، غرب منطقة وادي غزة. وحسب المركز، يأتي ذلك بعد 24 ساعة من قرار السلطات الإسرائيلية، توسيع مساحة الصيد البحري في عرض بحر غزة حتى 15 ميلا.