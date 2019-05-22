تونس (الاتحاد) تقررت عملية اندماج كلي بين حزبي «تحيا تونس» برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد و«المبادرة الدستورية» برئاسة كمال مرجان.

وأكد فيصل الحفيان في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية، أمس الأربعاء، أنّ المشاورات مع حزب المبادرة كانت انطلقت منذ مدّة، وذلك من أجل «توحيد القوى التقدّمية ذات المرجعية المشتركة، وأنّ الإعلان عن عملية الاندماج سيكون أواخر هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم».

ولفت الحفيان إلى أنّه سيتمّ الاتفاق حول كافة التفاصيل بخصوص كيفية تواجد الحزبين على مستوى القيادة والبرنامج المشترك الذي سيتم إتباعه، مؤكّداً في الوقت ذاته وجود مشاورات مع أحزاب أخرى، على غرار حركة «مشروع تونس» وحزب «البديل التونسي». وعلمت (الاتحاد) من مصدر مطلع أن المنصب المقترح لرئيس حزب «المبادرة» كمال مرجان بعد عملية الاندماج سيكون منصب رئيس المجلس الوطني.. وأضاف المصدر أن اجتماعاً مقرراً عقده مطلع يونيو المقبل سيشهد الإعلان عن الشخصيات الوطنية المنضمة للحزب وعن أسماء قياداته، بمن فيهم الناطق الرسمي باسمه.

جدير بالذكر أن الأحزاب التونسية المرخص لها بلغ 218، وتتم هذه الأيام مشاورات بين عدد من الأحزاب الوسطية قصد الاندماج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اندماج حزبي "تحيا تونس" و"المبادرة الدستورية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.