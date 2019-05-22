فرنسا: مدير "بي إن سبورتس" متهم بالفساد والرشوة

باريس (وكالات)

اتهمت فرنسا القطري، يوسف العبيدلي، رئيس مجموعة «بي إن سبورتس» والسنغالي، لامين دياك، بالفساد على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019.

وأوضح مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» أن قضاة التحقيق الماليين يتهمون العبيدي بـ «الفساد النشط»، فيما اتهم دياك أمس بـ«الفساد السلبي»، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة «لوموند» الفرنسية.

وكانت «لوموند» كشفت عن تورط مجموعة «بي إن سبورتس» القطرية في قضية رشوة، من أجل تسهيل حصول دولة قطر على حق تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى. وبحسب ما ذكرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، فإن يوسف العبيدلي المقرب من ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان قدم رشوة خلال مفاوضاته من أجل منح قطر حق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى. وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي رينود فان رومبيك وجه اتهامه في 28 مارس الماضي للعبيدلي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس قناة «بي إن سبورتس فرنسا». ولا يرتبط هذا الاتهام بكرة القدم، لكنه جزء من تحقيق قضائي بدأه المكتب المالي الوطني، بشأن قضايا الفساد وغسل الأموال، فيما يتعلق بمنح بطولة العالم لألعاب القوى لدولة قطر.

وكان الخليفي أدلى بشهادته في هذه القضية يوم 20 مارس الماضي، كجزء من التحقيقات التي تُجرى طوال الفترة الماضية.

كما تم توجيه الاتهام إلى لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، والعضو المؤثر السابق في اللجنة الأولمبية الدولية، بتلقي رشوة في 27 مارس الماضي، بعدما استخدم منصبه في ترشيح القطريين، مقابل أموال مدفوعة لشركة أحد أبنائه. وكشفت التحقيقات عن وجود تحويلين بنكيين، يومي 13 أكتوبر و7 نوفمبر 2011، بمبلغ قدره 3.5 مليون دولار، من شركة تدعى شركة «أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت» العائدة لناصر الخليفي وشقيقه خالد، إلى شركة تسويق رياضية يديرها، بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق، لامين دياك، البالغ حاليا 85 عاما، والذي شغل هذا المنصب من 1995 إلى 2015.