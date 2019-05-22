رئيس الأركان الجزائري: لا طموحات سياسية للجيش

محمد إبراهيم (الجزائر)

نفى الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري اعتزامه الترشح للرئاسة، مؤكداً أن الجيش الجزائري ليس لديه طموحات سياسية سوى خدمة البلاد طبقاً لمهامه الدستورية. وجدد الفريق قايد صالح، في كلمة له خلال زيارته لولاية ورقلة (شرق)، أمس تعهده الشخصي بـ«المرافقة العقلانية المتسمة بالصدق والصراحة للشعب الجزائري في مسيراته السلمية ولجهود مؤسسات الدولة ولجهاز العدالة». وقال رئيس الأركان، في ثالث كلمة له خلال أسبوع، :«عملنا في الجيش وسنعمل كل ما بوسعنا بكل صدق وأمانة على المرافقة العقلانية المتسمة بالصدق والصراحة، للشعب الجزائري في مسيراته السلمية الراشدة، ولجهود مؤسسات الدولة، ولجهاز العدالة، وليعلم الجميع أننا التزمنا أكثر من مرة وبكل وضوح أنه لا طموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا طبقا لمهامنا الدستورية، ورؤيتها مزدهرة آمنة وهو مبلغ غايتنا».

وأكد أن تحرر العدالة من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوطات، سمح لها بممارسة مهامها بكل حرية بما يكفل تطهير البلاد من الفساد والمفسدين.

وأضاف «من أهم العوامل التي ندرك جيدا أنها توفر بوادر الارتياح لدى المواطنين، هي تحرر العدالة من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوطات، مما سمح لها بممارسة مهامها بكل حرية، وبما يكفل لها وضع الأيدي على الجرح وتطهير البلاد من الفساد والمفسدين». وقال إن «أبواق العصابة وأتباعها تحاول تمييع هذا المسعى النبيل من خلال تغليط الرأي العام الوطني، بالادعاء أن محاسبة المفسدين ليست أولوية ولم يحن وقتها بعد، بل ينبغي الانتظار إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي سيتولى محاسبة هؤلاء المفسدين».

وكان الفريق قايد صالح هو أول من أطلق مصطلح «العصابة» على الدائرة المحيطة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وفي مقدمتهم شقيقه الأصغر السعيد بوتفليقة المحبوس حالياً بتهمة التآمر ضد سلطة الجيش وسلطة الدولة. وقال رئيس الأركان الجزائري «إن الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو محاولة السعي بأشكال عديدة إلى تعطيل هذا المسعى الوطني الهام، كي تتمكن رؤوس العصابة وشركاؤها من التملص والإفلات من قبضة العدالة، ومن أجل ذلك حاولت أن تفرض وجودها ومخططاتها، إلا أن جهود الجيش وقيادته كانت لها بالمرصاد وأفشلت هذه المؤامرات والدسائس، بفضل الحكمة والتبصر والإدراك العميق لمسار الأحداث واستشراف تطوراتها».

من جهة أخرى، واصل نواب المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، تصعيد احتجاجاتهم ضد معاذ بوشارب رئيس المجلس الذي يطالب الحراك الشعبي بإقالته، حيث اقتحم نواب من حزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان»، الذي ينتمي له بوشارب، يقودهم خالد بورياح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب مكتب بوشارب مطالبين إياه بالاستقالة، ومنعوه من رئاسة اجتماع لهيئة مكتب الحزب. وطالب بورياح، رئيس المجلس الشعبي الوطني بالامتثال لمطالب الشعب الجزائري، وتقديم استقالته، وتغليب المصلحة العامة على الشخصية. وقال بورياح: «أمضينا الأسبوع كاملاً في مطالبة بوشارب بتقديم الاستقالة، من خلال العديد من التصريحات، من بينها دعوة الأمين العام للحزب، محمد جميعي، وكذا المجموعة البرلمانية». وأعرب عن أسفه، لتمسك بوشارب بمنصبه ورفضه الاستقالة، رغم دعوات الحراك، ومطالب نواب البرلمان، والكتلة البرلمانية والأمين العام، مؤكداً أن الحزب، سيبقى يناضل، إلى غاية تحقيق مطالب الشعب، بغض النظر عن الآليات القانونية.

من جانبه، رد بوشارب، على نواب «الأفلان» الذين طالبوه بمغادرة منصبه . قائلاً إنهم ليسوا من وضعوه في رئاسة البرلمان، مضيفا «أنتم تعرفون من عينني ولم تتم تزكيتي من طرفكم». وشهد شهر أكتوبر الماضي، تصعيدا لبوشارب على رأس المجلس الشعبي الوطني، إلى جانب تعيينه منسقا عاما لهيئة تسيير وإدارة حزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان يرأسه بوتفليقة، ورأى فيه البعض خليفة محتملا للرئيس السابق المريض منذ 2013، إلا أنه في فبراير الماضي، أعلن بوشارب تأييده لترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة رغم مرضه، وهاجم معارضي بوتفليقة بتصريحات مستفزة. ويأتي بوشارب، وهو من قيادات حزب جبهة التحرير الوطني، في مقدمة رموز نظام بوتفليقة التي يطالب الحراك الشعبي بتنحيتها إضافة إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي رئيس الحكومة.

إحالة التحقيق في ملفي رئيسي وزراء سابقين إلى المحكمة العليا

علمت «الاتحاد» أن محكمة «سيدي امحمد» بالجزائر العاصمة قررت إحالة التحقيق في ملف رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، إلى المحكمة العليا في غياب المحكمة العليا للدولة التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في الجنايات والجنح. وقالت مصادر قضائية إن «عدم وجود المحكمة العليا للدولة التي تستحدث بقانون عضوي، لا يمكن أن يحول دون اتباع إجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، في حال وجود شبهة تخص جريمة أو جنحة، ولهذا فالمحكمة العليا هي الجهة الأنسب للتكفل بهذا الملف».

وبحسب المصدر ذاته فإن النيابة بمحكمة سيدي امحمد ستصدر خلال ساعات قرار الإحالة إلى النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، الذي سيحيل القضية بدوره إلى النائب بالمحكمة العليا الذي يسلمه لرئيسها الأول، وإذا ارتأى الأخير أن هناك ما يقتضي المتابعة القضائية، يعين قاضيا من الهيئة الأعلى في القضاء المدني لإجراء التحقيق. واتهم سلال وأويحيى في قضية رجل الأعمال علي حداد، وهما محل شبهة فساد في الإدارة خلال فترة توليهما رئاسة الحكومة من 2012 إلى 2017 بالنسبة لسلال، ومن 2017 إلى 2019 بالنسبة لأويحيى. وتتعلق الاتهامات بمنح امتيازات غير مشروعة لحداد وإساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية بطرق غير شرعية، وهي القضية المتهم فيها عدة وزراء سابقين، منهم كريم جودي وحسين نسيب وعمار تو، ووالي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ.

في الوقت نفسه حذر المحامي والخبير القانوني رضا عميرش من عدم دستورية محاكمة سلال وأويحيى قائلا لـ«الاتحاد» إنه «إذا أحيلا (سلال وأويحيى) للمحاكمة ستكون غير قانونية لأن الدفاع سيقدم دفوعاً بعدم دستورية المحاكمة، لأن الجهة المختصة بمحاكمة رؤساء الحكومة وهي المحكمة العليا للدولة غير منصبة، وحينها ستلغى إجراءات التقاضي». وسبق لمحكمة «سيدي امحمد» ملاحقة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، بينما من المفترض أن يمثل المحكمة العليا، وكانت النتيجة إلغاء التهم ضده في 2016. ويرى عميرش أن الحل هو تأجيل محاكمة سلال وأويحيى مع وضعهما تحت الرقابة القضائية ومنعهما من مغادرة البلاد، حتى يصدر قانون تشكيل المحكمة العليا للدولة.