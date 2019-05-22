المبعوث الأميركي الخاص بسوريا يدعو لوقف إطلاق النار في إدلب

دعا جيمس جيفري الممثل الأميركي الخاص بسوريا، اليوم الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية التي تصاعد فيها العنف في الآونة الأخيرة.

وأضاف جيفري، وهو أيضا المبعوث الخاص إلى التحالف العالمي المناهض لتنظيم داعش الإرهابي، في جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "ما نحتاجه حقاً في إدلب وباقي أنحاء البلاد هو وقف إطلاق النار".

ومضى يقول "تلك الصراعات، والمناوشات هنا وهناك... تضع فقط ضغوطاً هائلة على المدنيين، وتثير شبح اندلاع اشتباك بين دولة وأخرى". وتابع "لذلك، فنحن نشارك بشكل كبير في محاولة لوقف هذا وإعادة الوضع إلى وقف إطلاق النار الذي توصلنا إليه منذ سبتمبر".

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وترد الحكومة السورية على هجمات متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأبرز الفصائل المسلحة في المنطقة هي هيئة تحرير الشام المتشددة (جبهة النصرة سابقاً وهي النسخة المحلية من تنظيم القاعدة).