المجلس الانتقالي السوداني يتراجع عن تجميد التنظيمات المهنية

أصدر المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، اليوم الأربعاء، قراراً بإلغاء تجميد التنظيمات المهنية. وشمل القرار كلاً من: النقابات المهنية والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). اقرأ أيضاً... المجلس الانتقالي السوداني: نريد تسليم السلطة اليوم قبل غد كان المجلس العسكري، الذي تولى مقاليد السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، قد جمد التنظيمات المهنية في إبريل الماضي.

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