الحكومة البريطانية تنفي تكهنات باستقالة وشيكة لرئيسة الوزراء ماي

نفت الحكومة البريطانية تكهنات تحدثت عن استقالة وشيكة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي من منصبها، اليوم الأربعاء.

وفي رد على سؤال عن هذا الموضوع، قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إنه لن يصدر أي بيان عن رئيسة الوزراء مساء اليوم.

يذكر أن "لجنة 1922" صاحبة النفوذ القوي داخل حزب ماي (المحافظين) الحاكم أجرت مشاورات، اليوم الأربعاء، بشأن مستقبل ماي. وتعد هذه اللجنة هي المسؤولة عن تنظيم مسألة انتخاب أو عزل رئيس الحزب.

اقرأ أيضاً... ماي تحدد جدولاً زمنياً لاستقالتها بعد التصويت على بريكست بداية يونيو

وأشارت التكهنات إلى أن من الممكن أن تقوم اللجنة بتغيير القواعد لإتاحة فرصة جديدة لإجراء تصويت على سحب الثقة من ماي من رئاسة الحزب والحكومة.

وتقضي القواعد المعمول بها، حتى الآن، بقصر إجراء تصويت سحب الثقة على مرة واحدة فقط كل 12 شهراً. كانت ماي أفلتت من محاولة داخل حزبها لسحب الثقة منها في ديسمبر الماضي.

Advertisements

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن جلسة اللجنة لم تسفر عن التوصل إلى مثل هذه التغييرات.

وقالت وكالة أنباء "برس اسوسيشن" البريطانية إن ماي ستلتقي بعد غد الجمعة، جراهام برادي، رئيس اللجنة.

وأعرب نواب آخرون في حزب المحافظين عن تأييدهم لرحيل ماي، إذ دعا توم توجندهات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، ماي إلى إعلان استقالتها بعد الانتخابات البريطانية الخاصة ببرلمان أوروبا غداً الخميس.

وكتب توجندهات، في مقال لصحيفة "فايننشال تايمز" تنشره غداً الخميس، "لا تزال هناك فرصة لعمل الصواب والرحيل بطريقة منظمة".

ومن المنتظر أن تقدم ماي، بعد غد الجمعة، مشروع قانون يطرح أمام البرلمان اتفاقها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي سبق ورفض ثلاث مرات.