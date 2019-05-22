زعيمة الديموقراطيين: ترامب متورط في جريمة يمكن أن تؤدي لعزله

قالت النائب الديموقراطي نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب متورط في تعطيل العدالة وعملية تستر وهي جريمة يمكن عزله بسببها.

وأضافت، في حفل نظمه مركز التقدم الأميركي وهو جماعة تروج للسياسات الليبرالية، أن "الواقع هو أن هذا الرئيس، على مرأى من الجميع، يعطل العدالة ومتورط في عملية تستر، وهذا يمكن أن يكون جريمة تؤدي إلى العزل".

كانت بيلوسي قالت، في وقت سابق اليوم الأربعاء للصحفيين بعد اجتماع للأعضاء الديموقراطيين في الكونجرس، "لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس الولايات المتحدة. ونعتقد بأنه متورط في عملية تستر".

ويخوض الديموقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، صراع قوة مع ترامب بشأن مدى قدرتهم على التحقيق معه، في الوقت الذي يماطل فيه الرئيس في المثول للتحقيق أمام لجان بالكونجرس في عدد من القضايا.

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وتتعلق التحقيقات بما إذا كان ترامب عرقل سير العدالة خلال تحريات المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات، وأيضاً التحقيق في أمواله وشركاته.

وتحاول بيلوسي وغيرها من كبار زعماء مجلس النواب جاهدين منذ أشهر احتواء طلبات من أعضاء ديموقراطيين للشروع في إجراءات مساءلة ترامب.

وتصاعدت تلك الطلبات، اليوم الأربعاء، بعد أن تجاهل دون مكجاهن المستشار بالبيت الأبيض طلب استدعاء أمس من اللجنة القضائية بالمجلس للمثول أمامها للشهادة.

وأدلت بيلوسي بتصريحاتها قبل نحو ساعة من الموعد المقرر لاجتماعها وزعماء آخرين بالكونجرس مع ترامب في البيت الأبيض لبحث تطوير البنية التحتية.