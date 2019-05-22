كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نواب "جبهة التحرير" الجزائرى يطالبون رئيس البرلمان بالاستقالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا خالد بو رياح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري (حزب الأغلبية)، معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان)، إلى الامتثال لمطالب الشعب الجزائري، وتقديم استقالته من منصبه.

وقال بو رياح - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بمقر البرلمان - "على بوشارب، تغليب المصلحة العامة عن الشخصية، وتقديم استقالته بشكل عاجل".

وأضاف "أمضينا الأسبوع كاملا في مطالبة بوشارب بتقديم الاستقالة، من خلال العديد من التصريحات، من بينها دعوة الأمين العام للحزب ، محمد جميعي، وكذلك المجموعة البرلمانية له بالاستقالة إلا أنه لم يستجب".

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وأعرب عن أسفه، لتمسك بوشارب بمنصبه ورفضه الاستقالة، رغم دعوات الحراك الشعبي ونواب البرلمان، والكتلة البرلمانية والأمين العام للحزب، مؤكدا أن ان "الافلان"، سيبقى يناضل، حتى تحقيق مطالب الشعب، بغض النظر عن الآليات القانونية.

وكان نواب من حزب جبهة التحرير قد اقتحموا في وقت سابق اليوم مكتب بوشارب وطالبوه بالاستقالة ومنعوه من رئاسة اجتماع لهيئة مكتب المجلس واجبروه على المغادرة.

ويطالب الحراك الشعبي المستمر في الجزائر - منذ 22 فبراير الماضي - بإقالة كل من الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب باعتبارهم من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.