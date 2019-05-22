الخارجية تعلن تعيين 15 قنصل جديد في تسعة دول.. اللائحة الكاملة

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، عن تعيين 15 قنصل عام.

وحسب اللائحة التي أعلنتها الوزارة، فقد تم تعيين سعيد هال، قنصل عام في الجزائر، وخالد رفاوي قنصل عام في الجزيرة الخضراء، وعبد الرحيم فلوس، قنصل عام في مدريد، وعبد الله بيدود، قنصل عام في برشلونة.

كما تم تعيين شريف شرقاوي قنصل عام في إشبيلية، ولبنى آيت باسيد قنصل في دوسلدورف، وبثينة القردودي قنصل في فرانكفورت، وعبد الشكور كنبور قنصل عام في أوتريخت.

وجرى تعيين عمر الخياري قنصل عام في دوتردام، وعبد القادر الجموسي قنصل عام في نيويورك، ونزهة الريكي قنصل عام في ليل، وفؤاد القدميري قنصل عام في موريال، ومحمد خليل قنصل عام في بولونيا، وعبد الملك اشرقي قنصل عام في تورين، وابراهيم رزقي قنصل عام في أنفير.

وتقول الوزارة إن التعيينات الجديدة، همت 25 في المائة من المناصب القنصلية للمغرب، وتوزعت حول تسعة بلدان، كما تم إيلاء 20 في المائة من المناصب لنساء، كما تم الاعتماد في كثير منها على “دماء جديدة” في عدد من هذه المناصب.