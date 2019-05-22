عزيزة جلال: كانوا ينادونني بـ”الحولة” ونظاراتي جزء مني- فيديو

كشفت الفنانة المغربية المعتزلة، عزيزة جلال، قصتها مع مرض عينها، إذ أصيبت بـ”الحول” بعد ولادتها نتيجة الحمى.

وحكت جلال في حلقة من برنامج “لقاء من الصفر”، الذي بث، اليوم الأربعاء، على قناة “mbc”، أنها أصيبت بحمى الأطفال بعد ولادتها، ما تسببت لها في الحول، علما أنها ولدت بعينين طبيعيتين.

وقالت جلال إنها عانت مع مرض عينيها، خصوصا أن الأطفال الصغار في مدينة مكناس، حيث تربت، كانوا يحاولون استفزازها بنعتها بـ”الحولة”.

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وأضافت جلال أنها حملت النظارات، إلى حين بلوغها سن الـ15 سنة، لتخضع لعملية جراحية، كانت ناجحة، إلا أنها رفضت التخلي عن نظارتها، لأنها أصبحت جزءا منها.

يذكر أن الخروج الإعلامي لعزيزة جلال على قناة “mbc”، هو الأول من نوعه بعد اعتزالها عام 1985، نتيجة ارتباطها برجل أعمال سعودي، وتفرغها لحياتها الأسرية.