مسلمون يفطرون ويصلون في كنيس يهودي في مراكش…تعايش شَوشت عليه صفحات إسرائيل – صورة

أثار أداء عدد من الضيوف المسلمين لصلاة المغرب داخل كنيس يهودي في مدينة مراكش نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد دخول صفحات إسرائيلية على الخط.

وكانت جمعية ميمونة للتراث اليهودي قد كشفت، أمس الثلاثاء، أن عددا من المدعوين إلى حفل إفطار سنوي، دعت إليه الطائفة اليهودية في كنيس-بيت إيل، قد أدوا صلاة المغرب داخل إحدى قاعاته، كما نشرت صورة توثق لذلك.

مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي رحبوا بالأمر، باعتباره دليلا على قيم التعايش المتأصلة في سلوك المغاربة، لكن دخول صحفة إسرائيلية على الخط أثار نقاشا آخر حول التطبيع.

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وجاء ذلك بعد أن أعادت صفحة إسرائيل بالعربي نشر الصورة المذكورة، التي عنونتها بـ“صلاة المغرب في كنيس يهودي في المغرب: ما أحلى التعايش”.

وأثارت القضية ردود أفعال متباينة، أغلبها سلبي، حيث عبر المئات من المعلقين عن رفضهم استغلال الكيان الإسرائيلي لمظاهر التعايش بين المغاربة المسلمين، واليهود في الترويج لدعايته، ومساعيه لفرض التطبيع.