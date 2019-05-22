ابن الوليد: العروي انتقد نظرة إدوارد سعيد الموحدة للغرب -الحلقة13

قال المفكر عبد الله العروي، في حوار صحافي، يعرف نفسه: «أنا روائي بالميول، وفيلسوف بالاستعداد، ومؤرخ بالضرورة». يعكس هذا التصريح موسوعية الرجل في المعرفة والكتابة. لكن قراءة أعماله الأدبية والفكرية تبرز ريادته في مجالات شتى: البحث التاريخي، والتأمل النظري، والإبداع الأدبي، والترجمة، الخ. في هذه الحوارات، نقدم هذا الفكر المتعدد، من خلال أسئلة نطرحها على كتاب ونقاد وباحثين، في محاولة لتفكيك منظوره الفكري المركب.

وعلى مستوى آخر، أخذ العروي على سعيد نظرته الموحّدة للغرب الذي هو مصدر الاستشراق، بل مبتكر مصطلح الشرق حتى يتميّز عنه. واستطرادا فصاحب “العرب والفكر التاريخي”، على مستوى الحضور الثقافي الإمبريالي، ومقارنة مع إدوارد سعيد، يميّز بين “الغرب التاريخي” و”الغرب الاستعماري المتأخّر”، الذي حصر إدوارد سعيد مجال اهتمامه فيه؛ بل إن العروي يشير، في هامش من كتابه “في الإيديولوجيا العربية المعاصرة” (بعدما نقله بنفسه إلى العربية العام 1995)، وإن عرضا، إلى أن إدوارد سعيد “سحب على الغرب التاريخي ما يصدق فقط على الغرب الاستعماري المتأخّر”. وأمّا إدوارد سعيد فميّز، في حوارات “القلم والسيف: الثقافة والامبريالية”، هذا الغرب الأخير بـ”الغرب الإداري” في إطار “الغرب الشامل” بدليل أنه لم يسبق له أن آمن بأن الغرب أحاديّ أو متماثل. إجمالا يعود نجاح إدوارد سعيد إلى “أشكلة” أو استشكال الغرب وخطاباته أكثر ما يعود إلى كونه قام بخلخلة تمثيلات الشرق، كما يقول الباحث الفرنسي إيف كلفارون في كتابه: “إدوارد سعيد ــ الانتفاضة الثقافية”.

في كتابه “الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية”، يورد العروي نصوصا مقتبسة من كتابات الرحالة والبحاثة الأنثروبولوجيين والموظفين الاستعماريين الغربيين، الفرنسيين خصوصا، دون أن يتوسع في تحليلها أو نقدها، خلافا لما فعله الباحث حسن رشيق مثلا في كتابه “البعيد والقريب”. ألا ترى أن المقترب التاريخي هنا لم يسمح بتفكيك الخطاب الكولونيالي الكامن بين ثنايا هذه النصوص؟

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قبل الوصول إلى كتاب حسن رشيق، وحتى لا نفصل ما بين المعارف والاختصاصات عبر أسوار، هناك أكثر من صلة تصل ما بين التاريخ والأنثروبولوجيا في نطاق ما يصطلح عليه بـ”تقاسم المعارف”. بل هناك إمكان للتداخل بينهما في نطاق الانثروبولوجيا التاريخية من منظور “التاريخ الجديد”، وحتى نشير هنا إلى الكتاب الدسم الذي أشرف عليه بالعنوان نفسه المؤرخ الفرنسي جاك لوغوف (وقد نقله إلى العربية محمد الطاهر المنصوري). ولعل في هذا التداخل ما يثري المقاربات، وهو أحد مظاهر انتشار نظرية الخطاب ما بعد الكولونيالي من خارج مأخذ الطابع الأكاديمي الكرنفالي لها.

وفي نطاق التفاعل مع سؤالك، ليس عبثا أن يعود عبدالعروي إلى الكتابات التي ذكرت صنوفها وذات الصلة بالأنثروبولوجيا، ولا سيما في حال موضوع كموضوع اللباس في النسق التقليدي الذي استهل به عبد لله العروي محاور عمله “الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية”. فمواضيع كهاته لا تبنى. هي محكومة بالعيان. لذلك فما هو منجز بخصوص هذا الموضوع محصور في كتابات الرحالة وفي مقدّمهم شارل دو فوكو في كتابه: “استكشاف المغرب” الذي اعتمده العروي بشكل ملحوظ. لا يمكن لدارس الرموز وأشكال التواصل والتمثلات وغيرها من أشكال الثقافة أن يسلم من الأنثروبولوجيا. وذلك كلّه من منظور “منطق الثقافة دون السقوط في تعميمات الأنثروبولوجيا الثقافية”، كما يقول عبدالأحد السبتي في سياق مناقشة الموضوع نفسه ولدى العروي نفسه.

كتاب “القريب والبعيد: مائة عام من الأنثروبولوجيا بالمغرب” (2012) ركـّز فيه صاحبه الباحث حسن رشيق على الأعمال المهمة والتأسيسية التي كتبها الأنثروبولوجيون الأجانب عن المغرب ما بين 1880 و1980، مادام أن أقدم كتاب بهذا الصدد يعود نشره إلى العام 1884. يمكن التأكيد أن العمل كبير وشاق في الوقت ذاته… مما يستلزم نظرة تركيبية مضبوطة وعدة منهجية محكمة، وعلى النحو الذي لا ينفي عن العمل طابعه الإشكالي وسنده النقدي. وقد سبق لنا، في مراجعة للكتاب، أن أشرنا إلى “التعددية النظرية” التي تطبع الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية بصفة عامة. إلا أن ذلك لا يحول، على صعيد السند النظري ذاته، دون الإقرار بسياق الهيمنة الذي تبلورت فيه الأنثروبولوجيا… والأخذ، بالتالي، بالاستعمار باعتباره حدثا تاريخيا مفصليا في تاريخ العديد من الشعوب، خصوصا من ناحية التفكير في “القطيعة” مع العصور الوسطى من أجل الانتماء لـ”الأزمنة الحديثة”. الكتاب مرافعة عن التعاطي الأنثروبولوجي مع المغرب من منظور التأكيد على ما تنطوي عليه هذه الأعمال من معرفة أنثروبولوجية. وهناك أعمال تحليلية أخرى لحسن رشيق يمكن أن تعكس الموضوع أكثر مثل “المقدس والأضحية في الأطلس الكبير بالمغرب” و”سلطان الآخرين- الطقوسي والسياسي في الأطلس الكبير” و”استعمالات الهوية الأمازيغية بالمغرب”.