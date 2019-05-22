الاحتلال يقلص مساحة الصيد مجددا في بحر غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة المحاصر إلى 10 أميال بحرية أمام الصيادين، وذلك بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع تسببت باندلاع حرائق في محيط المستوطنات الإسرائيلية المحيطة.

وأعلن منسق عمليات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، عن تقليص مساحة الصيد، من 15 ميلا بحريًا إلى 10 أميال، إثر اندلاع 11 حريقًا، اليوم، منها 6 في المجلس الإقليمي "أشكول"، بسبب النيران اندلعت بسبب بالونات حارقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد سمح في الماضي بالصيد لمسافات متفاوتة، لكنه عادةً ما يقوم بمضايقات في هذا المجال، بما في ذلك اعتداء على الصيادين ومصادرة قواربهم والاعتقال، إلى حد استهدافهم في بعض الحالات.

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يأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة على قرار سلطات الاحتلال بتوسيع منطقة الصيد إلى 15 ميلا بعد أن كانت 6 أميال فقط، وذلك في إطار تفاهمات التهدئة التي أدت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية التي تمت برعاية مصرية وأممية.

وهدد الاحتلال في بيان صدر عنه فجر الثلاثاء، بأن توسيع مساحة الصيد مشروط بالتزام الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بالتفاهمات، حيث "لن يسمح بخرق المسافات التي تم التوافق عليها، وسيتم معاملة أي خرق من قبل قوات الأمن".

تفاصيل أوفى لاحقًا...