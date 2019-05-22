قوة امنية تصد تعرضا لعناصر 'داعش' في حقل علاس

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر في تنظيم داعش شنو مساء اليوم هجوما على القوات الامنية المتواجدة في حقل علاس النفطي بمحافظة صلاح الدين".
واضاف المصدر ان "اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين"، مشيرا الى ان "قوة من الحشد الشعبي وصلت الى المنطقة لاسناد القوات الامنية".
يذكر ان تنظيم "داعش" يقوم بين فترة واخرى بشن هجمات تستهدف المدنيين والقوات الامنية في المناطق الآمنة التي تم تحريرها من سيطرته، الا انه يتم احباط تلك الهجمات وتكبيده خسائر فادحة.
واضاف المصدر ان "اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين"، مشيرا الى ان "قوة من الحشد الشعبي وصلت الى المنطقة لاسناد القوات الامنية".
يذكر ان تنظيم "داعش" يقوم بين فترة واخرى بشن هجمات تستهدف المدنيين والقوات الامنية في المناطق الآمنة التي تم تحريرها من سيطرته، الا انه يتم احباط تلك الهجمات وتكبيده خسائر فادحة.
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