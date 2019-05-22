وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية واستخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية في وزارة الداخلية وبناءً على أوامر قبض قضائية ومتابعة مستمرة وتعاون المواطنين تتمكن من القاء القبض على أربعة من عناصر داعش الإرهابية".



واضاف ان "هؤلاء كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى ديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل، مشيرا الى انه "‏تم القبض عليهم في منطقة حي تسعين بلجانب الأيسر لمدينة الموصل".



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كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تعلن اعتقال اربعة عناصر من 'ديوان الجند' في ايسر الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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