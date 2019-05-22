الإعلام الامني: سقوط 13 قذيفة جنوب مدينة كنعان في ديالى

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من قيادة عمليات ديالى، تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على إطلاق ١٣ قذيفة هاون سقطت جنوب مدينة كنعان بمحافظة ديالى".

وأضافت أن القذائف "أدت الى اصابة إمرأة بجروح، كمعلومات أولية عن الحادث".

