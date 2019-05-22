وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من قيادة عمليات ديالى، تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على إطلاق ١٣ قذيفة هاون سقطت جنوب مدينة كنعان بمحافظة ديالى".
وأضافت أن القذائف "أدت الى اصابة إمرأة بجروح، كمعلومات أولية عن الحادث".
وأضافت أن القذائف "أدت الى اصابة إمرأة بجروح، كمعلومات أولية عن الحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الامني: سقوط 13 قذيفة جنوب مدينة كنعان في ديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.