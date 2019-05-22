الان تتابع الحرس الثوري: السفن الأميركية في الخليج تحت السيطرة الإيرانية الكاملة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 دقائق - 10:27 م, 22 مايو 2019 م التعليقات: 0 قال قائد بالحرس الثوري إن إيران تسيطر سيطرة تامة على شمال مضيق هرمز. وحسب “رويترز” القائد إن السفن الحربية الأمريكية في المنطقة تحت السيطرة الكاملة للجيش الإيراني والحرس الثوري.

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