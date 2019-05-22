الان تتابع عاجل .. استقالة وزيرة شؤون الدولة بمجلس العموم البريطاني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 18 دقيقة - 10:12 م, 22 مايو 2019 م التعليقات: 0 استقالت وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، أندريا ليدسوم من منصبها اليوم الاربعاء.

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