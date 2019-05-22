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ترمب يطرد زعماء ديموقراطيين من البيت الأبيض وبيلوسي تتهمه بالتستر

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

اختصر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، اجتماعاً في البيت الأبيض مع قادة الحزب الديموقراطي، وأعرب عن غضبه بشأن التحقيقات الجارية في علاقاته المفترضة مع روسيا.

وطلب ترمب من رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الخروج من غرفة الاجتماع، بعد وقت قصير من بدء ما كان يجب أن يكون جلسة نادرة حول الانفاق على البنى التحتية في البلاد.

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وبعد ذلك بلحظات قام ترمب بجمع الصحافيين في حديقة الورود ليعلن أنه لا يستطيع التعامل مع الديموقراطيين طالما استمروا في "تحقيقاتهم الزائفة".

من جهتها قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية نانسي بيلوسي، أنّ ترمب ربّما يكون ارتكب ما يبرّر إطلاق إجراءات لإقالته بتجاهله مذكرات إحضار أصدرها المجلس، مشبّهة ذلك بعملية التستر التي أسقطت الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون.

وقالت بيلوسي خلال مؤتمر للديموقراطيين في واشنطن: "لهذا السبب، أعتقد أن الرئيس كان على هذه الحال صباح اليوم، لأنّ الحقيقة على مرأى من كل من يعمل في المجال العام: هذا الرئيس يعرقل العدالة ومتورط بالتستّر".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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