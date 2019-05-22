شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري السوداني: نريد تسليم السلطة اليوم قبل غد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق ركن محمد حمدان دقلو إن الجيش يريد تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطيا في أسرع وقت ممكن.

وأضاف دقلو لصحيفة الأهرام المصرية في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء «لقد تعبنا. نريد تسليم السلطة اليوم قبل غد».

ويجري المجلس محادثات مع تحالف من جماعات الاحتجاجات والمعارضة التي تطالب بقيادة مدنية لمجلس سيادي جديد للإشراف على عملية انتقال إلى الديمقراطية مدتها ثلاث سنوات.

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وأُرجئت المحادثات في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء دون تحديد موعد لاستئنافها.

وأضاف «أعضاء المجلس العسكري ليسوا سياسيين، ونحن في انتظار تشكيل الحكومة».

وذكر دقلو، صاحب الدور المؤثر في المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات، أن الإجراءات القضائية ضد الرئيس السابق المحتجز وبعض حلفائه ماضية قدما.

وقال «ألقينا القبض حتى الآن على 25 من رموز النظام ونجهز في ملفات إدانتهم».