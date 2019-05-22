أفادت مصادر وزارية لقناة الـ"LBC" بان "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ رفع ​جلسة الحكومة​ المخصصة لدراسة ​الموازنة​ بعد صعوبة في التوصل إلى اتفاق يتعلق بالموازنة ويتوقع أن يعقد مشاورات قبل جلسة الجمعة في محاولة لتأمين التوافق"، مشيرةً إلى أن "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بقي متمسكًا بموقفه من مشروع الموازنة ولم تؤد المداخلات معه لتليين موقفه في مقابل موقف وزير المال وقد أثار هذا الموضوع استياء الحريري".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: باسيل متمسك بموقفه من مشروع الموازنة ولم تؤد المداخلات معه لتليين موقفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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