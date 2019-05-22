اشار رئيس بلدية يارون علي تحفي في حديث تلفزيوني إلى أن "يارون تدفع الثمن مجددا وتفقد 4 شباب من ابنائها نتيجة الفساد وضعف المقدرات في لبنان التي تدفع الفقراء للهجرة".
وراى تحفي ان "الفقراء يدفعون ثمن الإغتراب وما حصل اشبه بكارثة كبيرة هزت البلدة"، مشيرا الى انه "لم تتواصل معنا اي جهة رسمية حتى الآن".
وفي وقت سابق أفاد مراسل "النشرة" في النبطية عن "مقتل 4 لبنانيين من بلدة يارون الجنوبية في حادث سير وقع في ولاية كاليفورنيا الأميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية يارون عن وفاة 4 طلاب لبنانيين بأميركا: الفقراء يدفعون ثمن الإغتراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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