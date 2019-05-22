داود التقى سفيرة سويسرا وبحث معها في تفعيل التعاون الثقافي

استقبل ​وزير الثقافة​ محمد داود سفيرة ​سويسرا​ في ​لبنان​ مونيكا كيرغوز في زيارة تعارفية تم خلالها البحث في الاوضاع والتطورات الحاصلة والعلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة الى شؤون ثقافية عامة وامكانية التعاون في الشأن الثقافي بين لبنان وسويسرا.

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