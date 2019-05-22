تمزيق إطارات سيارة تابعة لبلدية روم وشكوى على المعتدي في مخفر جزين

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "المدعو م .ف مزق إطارات ​سيارة​ تابعة لبلدية روم في ​قضاء جزين​، لظنه أن له حق المرور ومن ثم توارى المعتدي عن الانظار، وادعت عليه بلدية روم في مخفر جزين".

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