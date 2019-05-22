جليك: التوتر الإيراني الأميركي يعرض المنطقة لتوتر يتجاوز قدراتها

أكد المتحدث باسم ​حزب العدالة والتنمية​ التركي ​عمر جليك​، أنّ "تصاعد التوتر الأميركي الإيراني يضع المنطقة وجها لوجه مع توتر يتجاوز قدراتها"، مشيراً إلى أن "التوتر الأميركي الإيراني رفع حدة التوتر في ​اليمن​ و​العراق​ و​أفغانستان​ وهذا المشهد خطير للغاية".

ولفت إلى "اننا نرى أن الجميع بدأوا باستخدم أجندة ​اليمين المتطرف​ ويبدؤون بعداء كبير لأردوغان ويواصلون بعداء ​تركيا​ و​الإسلام​"، محذراً من "التحرك الجماعي لليمين المتطرف في ​أوروبا​"، قائلاً : "اليمين المتطرف يتحرك كمجموعة واحدة بأجندة مشتركة وهذا خطر كبير على أوروبا".