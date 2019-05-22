جليك: التوتر الإيراني الأميركي يعرض المنطقة لتوتر يتجاوز قدراتها

أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، أنّ "تصاعد التوتر الأميركي الإيراني يضع المنطقة وجها لوجه مع توتر يتجاوز قدراتها"، مشيراً إلى أن "التوتر الأميركي الإيراني رفع حدة التوتر في اليمن والعراق وأفغانستان وهذا المشهد خطير للغاية".
ولفت إلى "اننا نرى أن الجميع بدأوا باستخدم أجندة اليمين المتطرف ويبدؤون بعداء كبير لأردوغان ويواصلون بعداء تركيا والإسلام"، محذراً من "التحرك الجماعي لليمين المتطرف في أوروبا"، قائلاً : "اليمين المتطرف يتحرك كمجموعة واحدة بأجندة مشتركة وهذا خطر كبير على أوروبا".
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