خامنئي: روحاني وظريف لم يقوما بواجبهما كما ينبغي لتنفيذ الاتفاق النووي

أكد مرشد الثورة الايرانية السيد ​علي خامنئي​ أن "الرئيس الايراني الشيخ ​حسن روحاني​ ووزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ لم يقوما بواجبهما كما ينبغي لتنفيذ ​الاتفاق النووي​".

وفي وقت سابق اعتبر المتحدث بإسم الخارجية الايرانية سيد ​عباس موسوي​ ان ​"الحكومة​ الكندية قامت بخطوات غير قانونية وغير تقلدية ضد ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية اذ يجب ان تتحمل مسؤولية هذه الاجراءات، للأسف ان هذه الاجراءات غير القانونية والاحادية لقد أدت الى تدمير التعامل والعلاقات القديمة الجيدة بين البلدين|؟

واشار موسوي في تصريح له، الى ان ایران لديها الاستعداد لدعم ​الاتفاق النووي​ بكامل قواها بالضبط وبالشكل الذي دعمت فيه ​فرنسا​ وشركائها الاوروبيين الاتفاق ونفذته طيلة العام الماضي، وبذل جميع مساعيها لتنفيذه بالضبط مثل فرنسا. اضاف قائلا "أعتقد بأن هكذا تصرف يجب ان يكون بالكامل مقنعاً للفرنسيين الذين يدعون دعم الاتفاق".