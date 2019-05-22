عريقات: من يريد السلام عليه البدء بإنهاء الاحتلال

علق كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​، ​صائب عريقات​، على مؤتمر ​البحرين​ وتغيير المصطلحات من السلام إلى الازدهار، قائلا: "مبدأ الأرض مقابل السلام قد تبدل إلى الازدهار مقابل السلام، حسب ما جاء فى الدعوة لورشة عمل ​المنامة​".

وسأل: "هل يعنى ذلك نهاية مبادرة السلام العربية؟ وهل لذلك علاقة بم قاله رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ اليوم بأن ​يهودا​ و​السامرة​ هي ميراثه من أسلافه؟"، مشيراً إلى أن "من يريد السلام عليه البدء بإنهاء الاحتلال".