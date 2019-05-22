عريقات: من يريد السلام عليه البدء بإنهاء الاحتلال

علق كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على مؤتمر البحرين وتغيير المصطلحات من السلام إلى الازدهار، قائلا: "مبدأ الأرض مقابل السلام قد تبدل إلى الازدهار مقابل السلام، حسب ما جاء فى الدعوة لورشة عمل المنامة".
وسأل: "هل يعنى ذلك نهاية مبادرة السلام العربية؟ وهل لذلك علاقة بم قاله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم بأن يهودا والسامرة هي ميراثه من أسلافه؟"، مشيراً إلى أن "من يريد السلام عليه البدء بإنهاء الاحتلال".
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