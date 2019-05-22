الحرس الثوري: السفن الأميركية في الخليج تحت السيطرة الإيرانية الكاملة

أعلن قائد ​الحرس الثوري الإيراني​ اللواء حسين سلامي أن "​السفن​ الأميركية في ​الخليج​ تحت السيطرة الإيرانية الكاملة".

وكان أعلن نائب قائد الحرس الثوري للشؤون البرلمانية محمد صالح جوكار أن "صواريخنا قصيرة المدى يمكنها الوصول بسهولة للسفن الحربية الأميركية في الخليج".

ولفت الى أن "أميركا غير قادرة على تحمل تكاليف حرب جديدة والبلد (الولايات المتحدة) في وضع سيئ من ناحية القوة العاملة والظروف الاجتماعية".

وتصاعد التوتر في الأيام القليلة الماضية حيث تزايدت المخاوف من احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج بذريعة تهديدات مصدرها إيران.