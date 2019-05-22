ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة غدا مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "كتلا هوائية جافّة وحارة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة وتبلغ ذروتها يوم الجمعة وتنحسر يوم السبت".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء وارتفاع ملموس ب​درجات الحرارة​ بحيث يكون ليل الخميس الجمعة حاراً (فوق معدلاته الموسمية) كما تنخفض نسبة الرطوبة .

الجمعة: غائم جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية بحدود عشر درجات) . تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر وتبدأ الحرارة بالإنخفاض السريع كما ترتفع نسبة الرطوبة.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تقارب معدلاتها الموسمية