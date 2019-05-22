ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة غدا مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "كتلا هوائية جافّة وحارة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة وتبلغ ذروتها يوم الجمعة وتنحسر يوم السبت".
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بحيث يكون ليل الخميس الجمعة حاراً (فوق معدلاته الموسمية) كما تنخفض نسبة الرطوبة .
الجمعة: غائم جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية بحدود عشر درجات) . تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر وتبدأ الحرارة بالإنخفاض السريع كما ترتفع نسبة الرطوبة.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تقارب معدلاتها الموسمية
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