ترامب الغاضب يلغي اجتماعا مع قادة الديموقراطيين

دبي - بواسطة محمد فارس © جيم واطسون الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد مؤتمر صحافي في حديقة الورورد في البيت البيض في 22 أيار/مايو 2019

اختصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء اجتماعا في البيت الأبيض مع قادة الحزب الديموقراطي وأعرب عن غضبه بشأن التحقيقات الجارية في علاقاته المفترضة مع روسيا.

وطلب ترامب من رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الخروج من غرفة الاجتماع بعد وقت قصير من بدء ما كان يجب أن يكون جلسة نادرة حول الانفاق على البنى التحتية في البلاد.

وبعد ذلك بلحظات قام ترامب الغاضب بجمع الصحافيين في حديقة الورود ليعلن أنه لا يستطيع التعامل مع الديموقراطيين طالما استمروا في "تحقيقاتهم الزائفة".

واحبط فشل الاجتماع الامال بحدوث تعاون بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي لإصلاح البنى التحتية المتداعية في البلاد.

وتباينت روايات الجانبين بشأن ما حدث.

فبحسب ترامب فقد فض الاجتماع لأن بيلوسي اتهمته قبله بلحظات باخفاء معلومات تتعلق بالتحقيق الذي تولاه المحقق الخاص روبرت مولر في تواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا والمحاولات المزعومة لعرقلة التحقيق.

وقال مولر انه لا يوجد دليل على التواطؤ رغم أن العلاقات بين حملة ترامب الانتخابية وموسكو تثير الاستغراب. إلا أن مولر قال انه لا يستطيع استبعاد عرقلة ترامب للتحقيق وترك لوزير العدل بيل بار إعلان عدم حصول عرقلة.

وأثار قرار الديموقراطيين متابعة القضايا غير الحاسمة في التحقيق ومناقشتهم إمكانية إطلاق اجراءات اقالة الرئيس، غضب ترامب.

وقال "أنا لا اقوم بعمليات اخفاء ... هذه هي الخلاصة: لم يحدث تواطؤ ولم تحدث عرقلة".

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واتهم الديموقراطيين بتعمد مضايقة الرئاسة وقال ان خطط البنى التحتية محكوم عليها بالفشل في الوقت الحالي، وبدا وكأنه يهدد بقطع العلاقات مع الحزب المعارض الذي يسيطر على مجلس النواب.

وقال ترامب "بالتأكيد لا تستطيع أن تسير في مسارين" مشيرا إلى أن هناك "مسار التحقيق" ومسار دعونا ننجز المشاريع لصالح الشعب الأميركي".

وتابع "لذا، أوقفوا هذه التحقيقات الزائفة".

وبعد ذلك بقليل ردت كل من بيلوسي وشومر بانتقادهم ما حدث في الاجتماع الفاشل.

وقالت بيلوسي "دخل الى الغرفة. والكلام الذي قاله - لا استطيع حتى وصفه".

وفي تلميح الى أن ترامب افتعل الخلاف لتجنب الالتزام بتفاصيل مشروع قانون مكلف للغاية للبنى التحتية، قالت "لقد تفادى الموضوع ولا أدري لماذا فعل ذلك".

وأضافت "أصلي من أجل رئيس الولايات المتحدة".

أما شومر فقد وصف الالغاء الدراماتيكي للاجتماع بأنه "حجة معدة مسبقا" وقال "ما حدث في البيت الأبيض صادم للغاية".