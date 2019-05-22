المغرب يستضيف موريتانيا في موسم طانطان الدولي.. حاضن ثقافة الرحل العالمية

تحت شعار، “موسم طانطان.. حاضن لثقافة الرحل العالمية”، يرتقب أن يستضيف المغرب جارته الجنوبية، موريتانيا، في فعاليات موسم طانطان الدولي لهذا العام، في دورته الخامسة عشرة، التي ستنظم، منتصف الشهر المقبل.

وقال المنظمون إن اختيار موريتانيا ضيف شرف يأتي في ظل امتداد المغرب الإفريقي، واعتبارا لمتانة العلاقات الثنائية، “المبنية على روابط تاريخية توحد الشعبين المغربي والموريتاني، وكذا للإرادة الحازمة للمغرب في تطوير علاقات التعاون بين البلدين”.

وتحدث المنظمون، أيضا، عن “وجود تشابه ثقافي، وحضاري يربط المملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريطانية”.

ويرتقب أن يعرف برنامج الدورة العديد من الأنشطة التراثية، والرياضية، والفنية والسوسيو- اقتصادية، وخيام موضوعاتية، وعروض فلكلورية كسباقات الإبل والفروسية، وتنظيم ندوات فكرية، بالإضافة إلى سهرات فنية، وموسيقية، فضلا عن جلسات شعرية.

وكان موسم طانطان الدولي، صنف عام 2005 من قبل منظمة اليونيسكو ضمن “روائع التراث الشفهي غير المادي للإنسانية”، وسجل ام 2008 في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية.