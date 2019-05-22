“ليتقبل الله صيامي”.. الدعاء في رمضان – فيديو

فيديو: حسام أديب

في حلقة جديدة من حلقات السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، يتحدث الداعية عز الدين الراجعي، عبر موقع “اليوم 24″، عن الدعاء في رمضان، مشيرا إلى الإكثار منه خلال هذا الشهر، لكون الصائم في حالة عبادة.

ويذكر الراجعي، في حلقة اليوم الأربعاء، أبرز الأوقات التي يفضل أن يغتنمها المسلم ويدعو فيها ربه، خلال شهر رمضان، مؤكدا أهمية التعود على الإكثار من الدعاء، مع الاطمئنان دون استعجال الاستجابة.