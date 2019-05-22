مأساة أسرة تعيش في مرآب..الأم: لا مطبخ ولا غرف إلى ان احترق ابني – فيديو

فيديو: يونس الميموني

“ولدي تخلاو عليه في مستشفى محمد الخامس”، بهذه الكلمات المؤثرة عبرت سامية أم جمال، أمس الثلاثاء، في طنجة، عن معاناتها بعدما أصيب ابنها بحروق تركت آثارا بليغة في مناطق متفرقة من جسده.

وكشفت أم جمال، في حديثها لـ”اليوم 24″، أن سبب هذه الحروق، التي أصيب بها ابنها ترجع إلى وضعيتها المادية الصعبة، إذ تعمل في مرأب تتخذه في الوقت نفسه مسكنا لها، لكنه لا يتوفر على مطبخ، أو غرف، ما يجعلها تطبخ في المكان نفسه، الذي تنام فيه رفقة أبنائها، وقالت إن طفلها لم ينتبه إلى الطنجرة المغلية بالزيت حيث انقلبت عليه، وتركت في جسده حروق من الدرجة الأولى.

وأضافت سامية أنها رافقت ابنها إلى مستشفى محمد الخامس، لتلقي العلاج، إلا أنها لم تلق أي مساعدة، حيث اكتفى الممرضون بوضع مرهم على جسد الطفل، دون اكتراث للآثار، التي خلفتها هذه الحروق في جسد ابنها، الذي لم يتجاوز عمره سنتين، مشيرة إلى أنها لا تتوفر على الإمكانيات المادية اللازمة لعلاجه في مستشفى خصوصي.