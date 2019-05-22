أمزازي: استجبنا لمطالب طلبة الطب والنقط العالقة لا يمكن أن نتراجع عنها – فيديو

فيديو: يونس الميموني

أعرب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، عن التزام وزارته بعدد من المطالب في ما يخص ملف الطلبة الأطباء.

وكشف أمزازي خلال تصريحه لـ”اليوم24″ أن الوزارة التزمت بـ 14 نقطة من أصل 16، من بينها إعادة النظر في الملف الوصفي للتكوينات الطبية، وتوفير إمكانية التدريب السريرية في المستشفى مع وزارة الصحة.

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وأضاف الوزير ذاته أن النقطتين المختلف بشأنهما تتعلقان بمباراة الإقامة، التي يستفيد منها الطلبة، والأطباء، ناهيك عن الطلبة، الذين درسوا في الخارج، ولا يمكن استثناء طلبة القطاع الخاص، معتبرا أنه حق دستوري بين جميع المغاربة، ومؤكدا أن كل ما يهم المواطن اليوم هي الصحة.

وشدد أمزازي على ضرورة الابقاء على السنة السادسة من طب الأسنان، باعتبارها تدخل ضمن المعايير الدولية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى كونها سنة للتداريب التطبيقية بامتياز.