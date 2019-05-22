المالكي للبرلمانيين: عليكم الالتزام بالحضور حتى نهاية الجلسة احتراما لنا وللمؤسسة

في أول تنبيه على المباشر للبرلمانيين، دعا الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، البرلمانيين، خلال افتتاح الجلسة العامة، منتصف اليوم الأربعاء، والتي تبث مباشرة على شاشة القناة الأولى، إلى الالتزام بالحضور حتى نهاية الجلسة، وعدم مغادرة القاعة.

وقال المالكي، خلال افتتاحه الجلسة العامة، المخصصة لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة: “أشير إلى ضرورة الالتزام بالحضور حتى نهاية الجلسة احتراما لأنفسنا وللمؤسسة التشريعية التي ننتمي إليها”.

وعاد موضوع غياب النواب البرلمانيين عن الجلسات العامة، واللجان النيابية إلى النقاش بقوة، خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مجلس النواب، الأسبوع الماضي، عقب اجتماع الحبيب المالكي برؤساء الفرق، إنه تم التأكيد على أن ظاهرة الغياب، أصبحت مسيئة للعمل النيابي، وتمس في العمق الرسالة النبيلة القائمة على تمثيل المواطنات، والمواطنين، ومناقشة انشغالاتهم، وتطلعاتهم”.

وتم خلال اللقاء “استحضار فصول الدستور، خصوصا الفصل 69، الذي أكد، لأول مرة، واجب المشاركة الفعلية في أعمال اللجن، والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب، ومواد النظام الداخلي”، يؤكد بلاغ لمجلس النواب.