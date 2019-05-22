نجم برشلونة يعلق على اهتمام إنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية عن نجم برشلونة الإسباني، إيفان راكيتيتش، قوله إنه لم يفكر مطلقا في الرحيل عن النادي الكاتالوني، مشيرا إلى أنه يضع بين أهدافه حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع البلوغرانا مرة أخرى.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" مقابلة مع راكيتيتش قال فيها " لديَّ عقد مع برشلونة ولم أفكر مطلقًا في الرحيل"، معربًا عن رغبته في "الفوز بالتشامبيونز مرة أخرى مع البارسا، والمزيد من الألقاب".

وتعقيبًا على تردد اسمه بين اللاعبين المرشحين للرحيل عن البرسا هذا الصيف، حيث أشارت شائعات لإمكانية انتقاله لإنتر ميلان، قال راكيتيتش "إنتر ميلان؟ أكن الاحترام للفرق الأخرى وإذا كانوا يريدونني فهذا لأنني أقوم بعمل جيد".

واستطرد "لدي عقد مدته 3 سنوات وهذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه والذي أشعر فيه أنا وأسرتي بسعادة".

وأقر اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بأنه يشعر بالدعم الشديد من المشجعين، وأكد أنه يشعر بـ"حبهم" حين يصفقون له أو يرددون اسمه، مؤكدًا "هذا أفضل شيء وأتمنى أن يستمر لفترة طويلة".

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وعن انتقال لاعب أياكس آمستردام فرينكي دي يونغ للبارسا، ذكر راكيتيتش بأن اللاعب الهولندي "لم يصل لإشغال مركزي، فمركزي مشغول بالفعل. في أياكس ومع منتخب هولندا هو يلعب في مركز آخر".

وفيما يتعلق باهتمام برشلونة بضم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي ودع أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم، قال راكيتيتش "أتمنى أن يكون معنا هنا في الفريق".

وتابع "إنه لاعب رفيع المستوى، من بين الأفضل في العالم، وبالطبع أحب أن ألعب معه في فريقي".

وأضاف "إنه محترف، رائع، فاز بكل شيء تقريبًا، ويمكنه أن يضيف بالتأكيد إلى أي فريق".

وخاض غريزمان 48 مباراة بقميص الأتليتي، هذا الموسم، سجل فيها 21 هدفًا، وصنع 10 آخرين.