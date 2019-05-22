برشلونة يستهدف إبرام صفقة من البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني يستهدف إبرام صفقة هجومية من البريمييرليغ، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن البارسا يرى في البلجيكي، ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول، اللاعب المناسب للقيام بدور الرجل الثاني، خلف الأوروغوياني لويس سواريز.

ورغم وجود الكثير من التقارير، التي تربط برشلونة بالتعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، إلا أن الصحيفة تؤكد أن ذلك لن يؤثر على ضم أوريجي، الذي يعد لاعبًا مثاليًا لمركز المهاجم الصريح.

أما غريزمان، فإنه يستطيع اللعب في أكثر من مركز بالخط الأمامي، وليس كمهاجم صريح فقط، ما يمنح النادي الكاتالوني مساحة لضم أوريجي أيضًا، بحسب الصحيفة.

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وكان أوريجي بطلًا للريمونتادا التي أطاحت ببرشلونة، من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، حيث أحرز هدفين خلال فوز ليفربول (0-4)، في إياب نصف النهائي.

يذكر أن عقد أوريجي مع الريدز، ينتهي في صيف 2020.

وكانت إدارة ناديه قد فتحت باب المفاوضات مؤخرًا معه، بشأن التجديد، بعد موقعة برشلونة.