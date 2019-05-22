الديمقراطيون يتهمون ترامب بالضلوع في "عملية تستر"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب، متورط في "عملية تستر"، وذلك بينما يبحث الديمقراطيون في الكونغرس إمكانية مساءلة الرئيس الجمهوري.

في المقابل، نفى ترامب، في وقت لاحق اليوم، أن يكون عمد إلى إخفاء أي معلومات متعلقة بخلاصات التحقيق الواسع حول التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو ما يتهمه به الديمقراطيون.

وقالت بيلوسي للصحفيين بعد اجتماع للأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس، "لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس الولايات المتحدة. ونعتقد بأنه متورط في عملية تستر".

وقال ترامب بلهجة غاضبة في مؤتمر صحافي مفاجئ عقده في البيت الأبيض، "أنا لا أعتمد الإخفاء أو التستر"، كما حث الرئيس الأميركي الديموقراطيين على وقف "تحقيقاتهم البالية".

وعقد ترامب مؤتمره الصحافي بعد أن اختصر اجتماعا عقده في البيت الأبيض، كان مقررا منذ زمن طويل، مع الزعيمين الديمقراطيين في الكونغرس بيلوسي، وشاك شومر، حول مشروع متعلق بالبنى التحتية.

وعقب مؤتمر ترامب، أعلنت بيلوسي أنّ ترامب ربّما يكون ارتكب ما يبرّر إطلاق إجراءات لإقالته بتجاهله مذكرات إحضار أصدرها الكونغرس، مشبّهة ذلك بعملية التستر التي أسقطت الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون.

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وقالت بيلوسي خلال مؤتمر للديمقراطيين في واشنطن، "لهذا السبب، أعتقد أن الرئيس كان على هذه الحال صباح اليوم، لأنّ الحقيقة على مرأى من كل من يعمل في المجال العام: هذا الرئيس يعرقل العدالة ومتورط بالتستّر". ويأتي تصريح الزعيمة الديمقراطية بعيد كلمة ألقاها ترامب.

ويخوض الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب، صراع قوة مع ترامب بشأن مدى قدرتهم على التحقيق معه في الوقت الذي يماطل فيه الرئيس في المثول للتحقيق أمام لجان بالكونغرس في عدد من القضايا.

وتتعلق التحقيقات بما إذا كان ترامب عرقل سير العدالة خلال تحريات المحقق الخاص، روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات وأيضا التحقيق في أمواله وشركاته.

وتحاول بيلوسي وغيرها من كبار زعماء مجلس النواب جاهدين، منذ أشهر، احتواء طلبات من أعضاء ديمقراطيين للشروع في إجراءات مساءلة ترامب.

وتصاعدت تلك الطلبات اليوم الأربعاء، بعد أن تجاهل المستشار بالبيت الأبيض، دون مكجاهن، طلب استدعاء يوم الثلاثاء من اللجنة القضائية بالمجلس للمثول أمامها للشهادة.

وأدلت بيلوسي بتصريحاتها قبل نحو ساعة من اجتماعها بترامب في البيت الأبيض لبحث تطوير البنية التحتية.