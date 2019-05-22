عضو بالكونجرس: تركيا تشعل الأزمة السورية وعليها تغيير سلوكها

قال ستيف واتكينز عضو الكونجرس، إن على تركيا تغيير سلوكها في الشرق الأوسط، وخاصة في الأزمة السورية، حيث إنها تساعد على اشتعال الأزمة وليس حلها.



وأكد واتكينز - في جلسة لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي حول مستقبل سوريا - أن تركيا تتدخل بشكل سلبي معظم الوقت في الأزمة السورية مما يضع الكثير من العقبات أمام الحل السلمي.

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وأضاف عضو الكونجرس الأمريكي أن تركيا تغير موافقها سلبا وإيجابا بشكل غير متوقع حتى في تعاونها مع روسيا داخل سوريا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يربك العملية السياسية، ويؤثر على الوضع الإنساني بشكل كبير.

كان جيمس جيفري المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد "داعش"، قال: إن الولايات المتحدة مستمرة في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي فى سوريا.

وأضاف جيفري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يؤكد ضرورة هزيمة "داعش"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل على الأرض في سوريا بمساعدة حلفائها للقضاء بشكل كامل على "داعش".

وأوضح المبعوث الأمريكي أن مسألة مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا تهدف إلى دعم السلام على الأرض في سوريا، وكذلك مواجهة التنظيم في الشرق الأوسط بشكل عام، لافتا إلى أن هناك تقارير تفيد بدعم إيران لمجموعات إرهابية على الأرض في سوريا.