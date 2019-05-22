محمد بن زايد وعبدالله الثاني: أمن الإمارات والأردن لا يتجزأ

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن أن أمن الإمارات والأردن كان وسيبقى واحدا لا يتجزأ.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات تعمل على التنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها الأردن بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يصون المصالح العربية.





تابع الشيخ محمد بن زايد قائلا: "الأردن يمثل عمقا استراتيجيا مهماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"، مضيفا أن الإمارات تولي العلاقات مع الأردن أهمية كبيرة وتعمل على دفعها إلى الأمام في المجالات المختلفة.



وشدد الشيخ محمد بن زايد على الحرص المتبادل من قيادتي الإمارات والأردن على التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا والمستجدات في المنطقة.

من جانبه أكد الملك عبدالله الثاني وقوف الأردن وبكامل إمكانياته إلى جانب الإمارات في مواجهة أي تحد يستهدف أمنها واستقرارها.

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وأكد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن عقب لقائهما في الإمارات، متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

وفي ختام اجتماعهما اتفق الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله الثاني على قيام وحدات من القوات المسلحة في البلدين، بإجراء تمرين مشترك في المستقبل القريب في الإمارات.





كما شهد الشيخ محمد بن زايد والعاهل الأردني في مجلس قصر البطين محاضرة بعنوان "إحداث تغيير شامل في طب الأطفال في العالم"، ألقاها كل من البروفيسور بوبي غاسبر والبروفيسورة مانجو كوريان من كلية لندن الجامعية.





كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية استقبل، الأربعاء، الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، لدى وصوله إلى أبوظبي.







كان في استقبال العاهل الأردني، الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، والسفير الأردني في الإمارات وأعضاء السفارة.