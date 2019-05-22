حفتر لماكرون: شروط وقف إطلاق النار لم تكتمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الرئاسة الفرنسية الإليزيه، أن الرئيس إيمانويل ماكرون استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.



وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها، إن المشير حفتر أبلغ ماكرون أنه سيكون مستعدا لنقاش سياسي شامل عندما تكون الظروف مواتية لوقف إطلاق النار، في طرابلس.

واعتبر حفتر أن شروط وقف إطلاق النار "لم تكتمل بعد" في ليبيا، وأن "الجيش الوطني الليبي لا يستفيد ماليا من مبيعات النفط في شرق البلاد".

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وطالب الرئيس الفرنسي، بحسب بيان الإليزيه، المشير حفتر بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار "في أقرب وقت ممكن".

ووصل حفتر إلى العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، لعقد اجتماعات مع ماكرون، بعد أسبوعين من استضافة الأخير رئيس حكومة طرابلس فايز السراج.

وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية واسعة في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.